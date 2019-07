Motores Vítor Pascoal impôs-se em Viana do Castelo Por

Vítor Pascoal e Marco Macedo venceram o Rali de Viana do Castelo, onde André Cabeças e Bino Santos foram segundos e vencedores em termos de Campeonato Norte da especialidade.

A prova do Clube Automóvel de Santo Tirso teve Filipe Madureira como primeiro líder, ao impor-se na super especial noturna de Viana do Castelo, superando na altura André Cabeças por uma décima.

No segundo dia Vítor Pascoal ‘puxou dos galões’ e também dos argumentos do seu Porsche 997 GT3 Cup nos pisos de asfalto, apesar de no primeiro troço do dia ter penalizado 10 segundos por falsa partida. Já Filipe Madureira teve problemas no sistema de alimentação do seu Mitsubishi Evo IX e atrasou-se.

Enquanto André Cabeças se aplicou para garantir a segunda posição, face à grande oposição por parte de Márcio Pereira, Pedro Silva saiu de estrada na quinta especial. Sorte que Márcio Pereira, a ‘correr em casa’, teve no começo da secção da tarde. O segundo posto do piloto de Lisboa permitiu-lhe ascender ao comando do Campeonato Norte de Ralis.

José Paula, num Peugeot 206 T16, chegaram a rodar na terceira posição, mas dupla do Peugeot 208 T16 acabou por abandonar na última classificativa, o que entregou o último lugar do pódio a Adruzilo Lopes, que alinhou aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX.

O top cinco foi completado pelo melhor piloto local, João Alves, o melhor das duas rodas motrizes no Peugeot 208 R2, e por Pedro Sá, em Mitsubishi Lancer Evo IX. De Ponte de Lima veio o sexto classificado, Pedro Lago (Peugeot 208 R2), segundo das duas rodas motrizes.

Já no Desafio Kumho Norte os vencedores foram Daniel Silva e Filipe Martins (Renault Clio) na Divisao 1, e Daniel Martinez Vicente e Sílvia Vicente (Citroen AX) na Divisão 2. Na Copa 106 Rafael Marques Pereira e António Pereira somaram mais um triunfo este ano.

Classificação final

1º Vitor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 991 GT3 Cup) 37m48,7s

2º André Cabeças/Bino Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) + 49,3s

3º Adruzilo Lopes/José Janela (Mitsubishi Lancer Evo IX) + 1m09,4s

4º João Alves/Paulo Leones (Peugeot 208 R2) + 1m15,7s

5º Pedro Sá/Leandro Parreira (Mitsubishi Lancer Evo IX) + 1m23,1s