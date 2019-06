Motores O melhor do Rali Alto Tâmega Por

O Rali Alto Tâmega marcou o regresso das provas de estrada à região de Chaves, com uma prova mais ambiciosa do que em 2018, porque se estendeu por mais três concelhos.

Este evento do CAMI Motorsport mostrou porque pretende ser o melhor rali de asfalto do país e também a sua candidatura ao campeonato principal da especialidade.

Desportivamente foi uma prova muito disputada, com a decisão quanto ao vencedor a ser encontrada apenas na derradeira especial, em favor de Vítor Pascoal e do seu Porsche 997 GT3 Cup, depois de um duelo intenso com um desafortunado Luís Delgado.

O vencedor da prova do ano passado não conseguiu concluí-la este ano, mas houve muitos motivos de interesse que importa destacar, como o faz o resumo da Vmotores nas imagens que se seguem.