Vinhos do Alentejo promovidos nos Estados Unidos

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) realiza, nos dias 06 e 07 de fevereiro, eventos de promoção dos vinhos do Alentejo nos Estados Unidos da América (EUA), que é o terceiro mercado de exportação, foi hoje divulgado.

Segundo a CVRA, os dois eventos vão decorrer nas cidades de Houston e Dallas no estado do Texas (EUA), nos quais o ‘Master Sommelier’ Evan Goldstein vai apresentar a região alentejana e os seus vinhos a um grupo seleto de jornalistas e profissionais do setor.

Os vinhos do Alentejo, selecionados pelo especialista Evan Goldstein, vão ser apresentados no dia 06 de fevereiro, no Mastro´s Steakhouse, em Houston, e no dia seguinte, no Hotel Zaza, em Dallas.

A iniciativa, de acordo com a CVRA, tem “especial enfoque no reforço da notoriedade da marca ‘Vinhos do Alentejo'” e, ao mesmo tempo, “aprofundar o conhecimento” sobre a região e respetivas especificidades.

“O mercado dos Estados Unidos é uma das principais apostas para a exportação de vinhos do Alentejo, sendo atualmente o terceiro maior mercado para a região”, refere a CVRA.

Com oito sub-regiões vitivinícolas (Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vidigueira, Moura, Évora e Granja/Amareleja), o Alentejo, que possui cerca de 22 mil hectares de vinha, exporta os seus vinhos para todo o mundo, sendo o Brasil, Angola, Estados Unidos, Suíça e China alguns dos principais mercados.