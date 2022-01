Artigo patrocinado Porto é das regiões do mundo com mais Best of Wine Tourism Awards Por

É por demais conhecida a intima relação da região do Porto com o vinho, mas poucos sabem que esta zona do país é uma das que mais prémios Best of Wine Tourism Awards, uma espécie de “Oscars” do vinho, coleciona em todo o mundo.

No total, a região do Porto (em representação das regiões dos Vinhos do Douro, Porto e Vinhos Verdes) já foi premiada com 28 Best of Wine Tourism Awards, tendo os últimos dois sido entregues já este ano na gala que se realizou no passado dia 28 de outubro na cidade alemã de Mainz.

Afinal, o que é que os responsáveis da Great Wine Capitals Global Network, rede de cooperação internacional que junta onze cidades com regiões vitivinícolas reconhecidas à escala global responsável pela entrega dos Best of Wine Tourism Awards, encontra na região do Porto que faz dela uma das mais galardoadas a nível mundial?

É o que vamos descobrir através de cinco dos projetos que trouxeram estes prémios para a região do Porto:

WOW – World of Wine

Nascido em julho do ano passado, o WOW – World of Wine, já classificado de projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN), é um dos mais recentes entradas na galeria de notáveis dos Best of Wine Tourism Awards tendo sido premiado na última gala realizada em Mainz com o Special Achievement Award, prémio que só tinha sido atribuído uma única vez na história destes prémios, pela qualidade, inovação e impacto para a história e cultura local do passado, do presente e do futuro e pelo seu impacto na economia da região (criou mais de 250 postos de trabalho desde a sua inauguração em 2020).

O WOW compila a história, a magia e as emoções por detrás do vinho português, do ritual dos copos e da indústria da cortiça oferecendo ao visitante sete museus onde se conta a história da cidade e se revela os segredos por detrás de algumas das principais indústrias da região, como os têxteis ou a moda.

Entre caves cheias de história e estórias, este projeto oferece ainda um espaço para exposições e outro para eventos, bem como uma alargada oferta gastronómica que se consubstancia em nove novos e multifacetados restaurantes no Porto.

Ventozelo Hotel & Quinta

A par do WOW, este projeto situado em Ervedosa do Douro (São João da Pesqueira) foi o outro premiado português na última gala Best of Wine Tourism Awards realizada na Alemanha tendo levado para casa o galardão “Architecture & Landscape” pela ligação simbiótica entre os edifícios que o compõem e a paisagem envolvente.

O Ventozelo Hotel & Quinta é uma quinta vinícola situada em plena região demarcada do Douro (a mais antiga do mundo) que convida o visitante a desfrutar da beleza soberba da paisagem e a descobrir os vários espaços restaurados que guardam as raízes simples das mais tradicionais quintas durienses.

Com 29 quartos, restaurante, provas de vinhos, centro interpretativo, percursos pedestres, atividades de turismo de natureza, o Ventozelo oferece um conjunto de experiências fortemente ligadas à ruralidade, nomeadamente a vinha e o vinho, a gastronomia, a paisagem, a história e o conhecimento do Douro.

The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca

Na primeira visita à Quinta da Pacheca, ainda antes da sua aquisição, os atuais proprietários ficaram deslumbrados com a dimensão das cubas existentes na sua velha

cave de vinho do Porto. Desta visita emergiu imediatamente a ideia de dar ao visitante a possibilidade de dormir em barricas gigantes. Da ideia aos primeiros esboços passaram-se apenas alguns meses e, em plena sintonia com o arquiteto Henrique Pinto, surgiram os primeiros esboços daquilo que viriam a ser os atuais Barris de Vinho da Quinta da Pacheca.

Cercado por vinhedos centenários, um dos terrenos mais altos da propriedade é revestido por 10 barris gigantes, cada um com elementos arquitetónicos e de design exclusivos, e elementos decorativos interiores inspirados em referências vintage. Uma original porta circular de vidro dá acesso ao deck exterior de onde se pode admirar a monumentalidade do Vale do Douro. Tudo fatores que levaram The Wine House Hotel – Quinta da Pacheca a vencer o prémio “Architecture & Landscape” em 2019.

Monverde Wine Experience Hotel

Situado em Telões, Amarante, o Monverde Wine Experience Hotel é o primeiro representeaste dos vinhos verdes da nossa lista e arrecadou, em 2020, o prémio “Accomodation” pela aliança entre o alojamento e a produção de vinho promovendo, deste modo, o contacto direto com o património cultural e paisagístico envolvente.

Este hotel vínico, na Rota do Vinho Verde, insere-se numa quinta de vinhas com 30 hectares, oferecendo, atualmente, 46 habitações. Os quartos são espaços de charme onde a estética contemporânea privilegia o conforto, num ambiente de calma e intimidade, desenhado por Paulo Lobo.

As novas 10 Wine Experience Suites, com cerca de 147m² cada, e vistas para a vinha desde o seu terraço privado, estão envolvidas num ambiente de tons terrosos onde a magnitude do vinho, da terra, do clima e da tradição se destacam em cada detalhe, e rodeadas por ferramentas de trabalho exclusivas, emergindo como elementos escultóricos que ajudam a desenhar o hotel.

Casa de Mateus

Premiada na categoria “Art & Culture”, a Casa de Mateus é uma maravilha da arquitetura barroca que permite ao visitante viajar ao longo das últimas centenas de anos e acompanhar muito da história de Portugal, da Europa e do Mundo. É um centro que converge e irradia pessoas, ideias, histórias, documentos e artefactos que, juntos, constituem um património único.

Está aberto ao público para visitas durante todo o ano e oferece uma programação cultural diversificada, entre os quais se contam os encontros internacionais de música, os seminários e conferências e os concertos de música antiga e barroca.