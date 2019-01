Taxas Euribor mantêm-se a 3 e 6 meses e sobem para novo máximo a 12 meses

As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três e seis meses e subiram para um novo máximo desde julho no prazo de 12 meses em relação a sexta-feira.

A Euribor a três meses, em valores negativos desde 21 de abril de 2015, manteve-se hoje em -0,307 por cento, contra o atual máximo desde julho, de -0,306 por cento, registado pela primeira vez em 24 de janeiro e o mínimo de sempre, de -0,332 por cento, registado pela primeira vez em 10 de abril de 2017.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno negativo pela primeira vez em 06 de novembro de 2015, também se manteve hoje em -0,237 por cento, contra o máximo, de -0,235 por cento, verificado em 18 de janeiro e o atual mínimo de sempre, de -0,279 por cento, registado pela primeira vez em 31 de janeiro de 2018.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que desceu para valores abaixo de zero pela primeira vez em 05 de fevereiro de 2015, avançou hoje para -0,112 por cento, novo máximo dos últimos seis meses, mais 0,002 pontos do que na sexta-feira e contra o atual mínimo de sempre, de -0,194 por cento, atingido pela primeira vez em 18 de dezembro de 2017.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.