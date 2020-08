Desporto “Vieira precisa de desviar as atenções das coisas negativas, processos judiciais e também da época deprimente”, diz Marques Mendes Por

Marques Mendes, comentador da SIC e confesso adepto do Benfica, comentou a abordagem das águias nesta janela de transferências.

“O Benfica é hoje notícia todos os dias por comprar mais um atleta, mais um jogador, fazer mais um e outro e outro investimento. O Benfica atual é um bocadinho parecido com um governo em campanha eleitoral”, assumiu Marques Mendes.

O antigo líder do PSD lembra que um partido “seja ele qual for em campanha eleitoral abre os cordões à bolsa, faz investimentos, faz compras, tenta mostrar a obra para tentar ganhar eleições”.

E é isso que nota neste atual Benfica.

“O Benfica habituou o país e os seus adeptos, nos últimos, anos a vender, vender. E agora é comprar, comprar, comprar”.

O comentador nota nisto uma estratégia eleitoral de Vieira que não quer perder as eleições, que devem ocorrer em outubro.

“O presidente do Benfica precisa de ganhar as eleições e precisa de desviar as atenções das coisas negativas que tem tido como os processos judiciais em que justa ou injustamente o nome dele e do Benfica estão envolvidos, e também da época desportiva deprimente que o Benfia teve.”

Marques Mendes nota que este é “um Benfica tipo governo em campanha eleitoral”.