Vídeo: Treinador de guarda-redes do FC Porto tentou agredir adepto com medalha

Diamantino Figueiredo, treinador do guarda-redes do FC Porto, foi protagonista de um momento tenso no final da partida frente ao Sporting.

Depois de ter recebido a medalha de finalista vencido e quando descia a bancada, o adjunto de Sérgio Conceição tentou agredir um adepto com a medalha que tinha recebido.

Diamantino foi depois controlado por um segurança que estava no local.

Que é isto? É impressão minha ou o adjunto dá com a medalha num adepto? pic.twitter.com/oNxABvxCTK — Rui Coelho (@FarmRui) 26 de janeiro de 2019