Desporto FC Porto vence Arouca no Dragão Por

O FC Porto regressou às vitórias no campeonato ao bater o Arouca por 3-0.

O FC Porto derrotou esta tarde o Arouca, por 3-0, em jogo realizado no Estádio do Dragão, a contar para a quarta jornada da I Liga.

Após o empate com o Marítimo na ronda anterior, os dragões entraram dispostos a voltar aos triunfos e fecharam a primeira parte com uma vantagem de dois golos, apontados por Uribe (aos 24 minutos) e Taremi (aos 34).

Na segunda parte, Marcano, novamente titular como lateral esquerdo (o reforço Wendell entrou aos 86 minutos e Zaidu nem esteve no banco), fechou a contagem, aos 63.

De volta aos triunfos no campeonato, o FC Porto assumiu provisoriamente o comando, com dez pontos, a par do Estoril.