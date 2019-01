Costinha pede “competitividade e eficácia” na visita do Nacional ao Moreirense

O treinador do Nacional, Costinha, apelou hoje à “competitividade e eficácia” da sua equipa, para conquistar a vitória na visita de segunda-feira ao Moreirense, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos insulares pretende que a sua equipa regresse aos triunfos, após três derrotas consecutivas, mas alerta para o bom momento da equipa de Moreira de Cónegos.

“Temos de ser uma equipa muito competitiva, mantendo as dinâmicas que vínhamos tendo antes do último jogo em casa, com o Braga (derrota por 3-0), porque, apesar de termos perdido com o FC Porto e com o Belenenses, tivemos boas dinâmicas. É também muito importante melhorarmos a eficácia, porque de nada nos serve criarmos muitos lances ofensivos sem termos essa eficácia”, avisou Costinha, em conferência de imprensa.

Relativamente ao estado anímico dos jogadores, após três desaires, o treinador dos ‘alvinegros’ garante que a equipa está bem: “O estado anímico coletivo é bom, porque não podemos olhar para as derrotas de forma leve”.

“Temos de saber a importância delas, como ocorreram, e perceber se todas elas foram merecidas. É óbvio que a equipa quer ganhar mais jogos do que empatar ou perder e, por isso, pretendemos dar a volta à situação na visita ao Moreirense, uma equipa que está bem classificada, bem orientada e de uma forma cómoda na tabela, o que os deixa muito tranquilos”, considerou.

Costinha recusa ao Moreirense o título de ‘equipa sensação’ e explica o sucesso da equipa orientada por Ivo Vieira de uma forma diferente.

“É uma equipa com boas dinâmicas e é nisso que nos devemos preocupar. Não sei se é a equipa sensação ou não, porque isso a mim não me preocupa, mas está a fazer um belíssimo campeonato. Tem uma equipa com qualidade, e de grande valor, e as pessoas, por vezes, por não quererem dar-lhes o devido crédito, preferem dizer que é a equipa sensação, mas a meu ver é uma equipa muito boa mesmo”, observou.

O Nacional, 14.º classificado, com 19 pontos, visita na segunda-feira, pelas 19:00, o Moreirense, sétimo colocado, com 28, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.