Mundo Vídeo: Polícia de Seattle passa de bicicleta por cima da cabeça de manifestante caído Por

Um agente da polícia de Seatlle, nos EUA, foi apanhado, através de um direto pelo Facebook, a passar de bicicleta por cima da cabeça de um manifestante que se encontrava caído na rua.

O incidente ocorreu durante os protestos de ontem à noite, em Seattle, contra a morte de Breonna Taylor, uma mulher de 26 anos alvejada por polícias de Louisville.

No momento em que o jornalista CJ Halliburton fazia um direto pelo Facebook, mostrando a polícia a preparar-se para carregar sobre os manifestantes, um agente passou com a bicicleta por cima da cabeça de uma pessoa caída no chão.

A polícia de Seatlle já pediu a abertura de um inquérito criminal.

Veja o vídeo.