“Agressões aumentam e as autoridades ficam-se pelos lamentos”, diz Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) criticou “a inação” das autoridades perante o “aumento” das agressões a profissionais de saúde, depois de uma médica ter sido agredida num centro de saúde em Almada.

Em comunicado, a OM frisou que a proteção de profissionais que “colocam a sua vida ao serviço dos outros” deveria merecer atenção por parte das autoridades.

“Não podemos também deixar de condenar que o assunto muito sério do aumento das agressões contra profissionais de saúde seja tratado ao sabor das notícias, com as autoridades competentes a ficarem-se pelos lamentos e a pouco ou nada fazerem para evitar que estas situações se repitam”, frisou a OM, na nota assinada pelo bastonário, Miguel Guimarães.

O “sentimento de impunidade” tende a “alastrar” se não forem tomadas “medidas exemplares contra quem agride”, realçou ainda a OM.