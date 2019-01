Insólito Vídeo: Pivô da TVI24 ‘apanhada’ ao telemóvel em direto Por

A pivô da TVI24, Paula Magalhães, protagonizou um momento caricato, na manhã desta sexta-feira, ao ser ‘apanhada’ a mexer no telemóvel, sem saber que estava em direto no canal informativo. Veja o vídeo.

A situação não passou despercebida ao ator Diogo Morgado, que acompanhava a emissão do canal e captou o momento em que a jornalista é apanhada no dispositivo, tendo-o partilhado nas redes sociais.

As imagens mostram Paula Magalhães a mexer no telemóvel, sem ser informada pela equipa que a pausa comercial do noticiário que apresentava tinha terminado.

Apenas alguns segundos depois é que a jornalista percebe o que está a acontecer. Retira imediatamente os óculos, guarda o telemóvel e retoma a apresentação das notícias.

Diogo Morgado não deixou a situação passar em claro e, num tom humorístico, partilhou-a nas redes sociais.

“Deixem-me só acabar de mandar esta mensagem que já vos atendo! Já agora aproveitem para ver os vossos e-mails que eu já vos dou as notícias, ok?”, escreveu o ator.

Veja aqui o vídeo.