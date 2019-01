O Sporting de Braga apurou-se hoje pela primeira vez para a final da Taça da Liga de futebol, ao vencer o Eléctrico, por 4-1, na primeira meia-final da competição.

Marinho (06 minutos), Wendell (22, na própria baliza, João Abreu (31) e Nilson (34) marcaram os golos dos bracarenses, enquanto Fuzo reduziu para o conjunto de Ponte de Sôr.

Na final, marcada para domingo, em Sines, o Sporting de Braga vai jogar com o vencedor do encontro entre o Benfica, detentor do troféu, e o Módicus.