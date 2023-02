Insólito Polícia encontra porco na rua e leva-o a casa Por

Dentro de várias funções da polícia entra agora uma pouco comum, insólita mesmo com relatos provenientes dos EUA, onde uma patrulha da polícia fez o transporte de um porco de regresso a casa, após algum tempo fugido.

O animal escapou de casa dos donos e a polícia acabou por detetá-lo em Fairview, Anchorage, no Alaska, tendo colocado o animal no banco traseiro para fazer a viagem de regresso a casa.

As baixas temperaturas que se têm feito sentir na região levaram a polícia a tomar essa decisão de fazer o transporte do animal no local onde, por regra, são levadas as pessoas detidas e suspeitas.

Angela Mullen-Herrera é dona do porco que até tem nome, em alusão a um grande nome da música. O animal chama-se Elvis Pigsley e é estimado pela família Mullen-Herrera.

Porém, esta não foi a primeira vez que Elvis fugiu de casa. E conta Angela que, de outras vezes, teve de tentar convencer o animal a voltar para casa com recurso a alimentos que o cativam.

Desta feita, a polícia não precisou de tanto e o animal, que estava em dificuldades face às baixas temperaturas, acabou por entrar no carro da patrulha.

