EUA Vídeo: Pai canta e acalma filha enquanto passam no meio de incêndio na Califórnia Por

Um homem de Paradise, na Califórnia, tentou acalmar a filha, cantando e mantendo uma conversa com ela, enquanto passavam pelo meio das chamas. Veja o vídeo.

A família Allen foi uma das muitas que foi obrigada a abandonar a sua casa, na Califórnia, para fugir às chamas que consomem a região.

De acordo com a CNN, Joe Allen seguia no carro com Olivia, de 3 anos, enquanto a mulher Whitney e a filha mais nova, de oito meses, seguiam num outro veículo atrás.

Joe filmou o momento em que passou por uma estrada rodeada pelas chamas. A pequena Olivia viveu o assustador momento, mas o pai tentou sempre mantê-la calma.

“Há tanto fogo aqui. Vamos ficar queimados”, ouve-se Olivia.

Joe acalma-a, dizendo que vai correr tudo bem. De seguida começa a cantar: “Querida, vai ficar tudo bem”.

A pequena mostra a sua preocupação por não conseguir ver o carro onde a mãe seguia, mas o pai mantém-se calmo.

Pouco depois, Joe e Olivia conseguem finalmente atravessar as chamas. “Conseguiste!”, grita Olívia.

“As nossas vidas mudaram drasticamente, mas o mais importante está aqui. Apesar de temos perdido tudo, vamos celebrar o aniversário da Olivia. Continuamos todos juntos e isso é que importa”, disse Whitney à FOX.

Paraside é uma das cidades mais devastadas pelos incêndios. Das 25 pessoas que já perderam a vida, 23 eram habitantes de Paraside.

Veja o vídeo.