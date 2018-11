Fórmula 1 Grosjean satisfeito com a qualificação apesar do Haas não estar perfeito Por

Romain Grosjean mostra-se satisfeito com o seu desempenho na qualificação para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, apesar do seu Haas não ter estado perfeito.

O francês foi o único piloto da equipa norte-americana a alcançar a terceira sessão, depois de Kevin Magnussen ter falhado por pouco esse objetivo, ao lograr o 11º tempo na Q3.

Depois Grosjean procurou dar o seu melhor mas, por diversas razões, não conseguiu fazer melhor do que a nona marca, logo atrás dos dois pilotos da Sauber. No entanto registe-se que tanto o francês como Magnussen rodaram com pneus super macios ao longo de toda a qualificação.

Romain Grosjean faz um balanço positivo da sua atuação, ainda que esperasse mais: “Queríamos ser os melhores dos outros, hoje, mas não tínhamos as condições favoráveis como gostaríamos. Devo dizer que o meus carro estava fantástico na Q2. Entrei na minha primeira volta lançada e na Curva três o corta corrente ligou-se, portanto, perdi tempo e tive de ligar o carro novamente. Sabia que tinha apenas uma tentativa para fazer uma volta, e essa volta foi fantástica”.

“O carro estava bom. Estava confiante em entrar na Q3, mas depois tive alguma subviragem pro qualquer motivo. Não consegui repetir os tempos, portanto, temos de analisar isso. Nestas condições, é muito fácil ter algumas diferenças no comportamento do carro. Penso que amanhã deveremos estar bem. No molhado ou no seco, não há nada que possamos fazer. Vamos ver o que acontece”, acrescenta o piloto gaulês.