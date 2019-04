Desporto Vídeo: Miguel Guedes, Telmo Correia e baixo nível na TVI Por

O programa da TVI chama-se ‘Livre e Direto’, mas Miguel Guedes e Telmo Correia extravasaram todas as fronteiras. “A canábis perturba a cabeça das pessoas. E se calhar é por isso que tens a cabeça perturbada”, disse o benfiquista. Veja o vídeo.

Telmo Correia e Miguel Guedes, representantes do Benfica e do FC Porto no programa ‘Livre e Direto’, da TVI24, protagonizaram um momento tenso, com ataques de caráter, em que se colocou de lado o desporto (a essência do programa) e entrou-se na esfera pessoal e política.

O tema em conversa era o caso Cássio. Mas Guedes e Correia seguiram outro caminho. A tensão viera de um programa anterior, onde os dois comentadores criaram uma cisão mal resolvida.

Ontem, a discussão prosseguiu e caiu para um patamar inferior. Exemplo:

“A canábis perturba a cabeça das pessoas. E se calhar é por isso que tens a cabeça perturbada. Tu gostas das plantas erradas”

“Vamos ter de sair para um intervalo. Já voltamos”, interrompeu Sousa Martins, o moderador do debate, que deixou a troca de ‘argumentos’ prosseguir durante seis cansativos minutos.

Veja esse momento, neste vídeo, a partir da 1h53m.