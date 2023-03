Nas Notícias Como fazer uma denúncia para a TVI? Por

Está insatisfeito com a estação? Saiba como fazer uma denúncia para a TVI, através de diferentes métodos.

A TVI chegou a Portugal no ano de 1993, altura em que foi para o ar e desde então não mais parou de fazer companhia aos portugueses. No entretenimento e na informação, de manhã até à noite, a TVI passou a fazer parte da rotina de muita gente que se coloca ao ecrã.

A TVI é uma estação de televisão de caráter privado e pertence ao Grupo Media Capital SGPS, SA, sendo que na sua esfera estão também incluídos outros canais temáticos como a TVI Ficção, por exemplo, ou a CNN Portugal, antiga TVI 24, um espaço dedicado a notícias e reportagens informativas.

É natural que a vida da TVI seja feita de sucessos e vitórias, mas também de críticas negativas e derrotas. Em algumas ocasiões, o canal passa as marcas, no entendimento de alguns, que querem fazer chegar as queixas ao operador. Existem também canais de comunicação que permitem que os telespectadores da TVI possam fazer chegar ao canal as suas denúncias.

Para fazer uma denúncia para a TVI existem várias formas, desde as mais tradicionais como telefone ou carta ou os mais modernos emails.

Como fazer para mandar uma carta para a TVI?

Se você deseja enviar uma carta para a TVI, saiba que deverá ter à mão a morada do canal para remeter a sua missiva.

Envie a carta com a seguinte morada: Televisão Independente, rua Mário Castelhano, número 40, Queluz de Baixo, com o código postal 2734-502 – Barcarena, Portugal.

Como faço para ligar para a TVI?

Há quem entenda que uma simples chamada resolve a situação e por isso há quem opte pelo recurso a um telefonema para a TVI. Basta ligar para o +351 214347500.

Se preferir, poderá optar por deslocar-se presencialmente às instalações da TVI na morada anteriormente mencionada e será recebido por quem estiver na receção juntamente com elementos da segurança que encaminharão então a sua denúncia para o departamento específico.

Em alternativa, poderá enviar um email para a TVI. Deve encaminhar a sua denúncia ou reclamação para o seguinte endereço: [email protected] tvi.pt.

O que deve saber ao contactar a TVI?

Como vê, não faltam formas de como contactar a TVI. Mas saiba que a própria empresa está organizada de modo a que, para melhor a sua reclamação ou denúncia chegar ao destinatário é necessário ser claro na explicação.

Por isso, existem algumas dicas sobre o conteúdo das mensagens que você deverá enviar para que a sua denúncia seja corretamente atendida.

Deste modo, e para uma melhor análise dos dados e informações enviadas, é recomendado que a pessoa indique a sua identidade.

Além disso, é necessário que faça uma exposição clara e detalhada dos factos tanto quanto possível e deve também identificar os visados na sua denúncia.

A identificação temporal também é muito importante para que a empresa consiga compreender e verificar os factos que reporta.

Para uma correta resolução da situação é importante também que envie provas que sustentem a sua denúncia para uma melhor avaliação por parte do Grupo Media Capital.

TVI tem delegação no Porto

Não é apenas em Queluz de Baixo que está instalada a TVI. O canal de televisão tem também uma delegação na zona norte do país.

Poderá encontrar a TVI na rua Tenente Valadim, número 181, 4100-479 Porto – Portugal.

Em alternativa, se pretender, poderá ligar para o telefone da TVI +351 22 605 7500. A sua chamada terá um custo para a rede fixa nacional.

Como faço para contactar os responsáveis das novelas da TVI?

Uma das áreas onde ao longo dos anos a TVI mais tem vindo a destacar-se no contexto nacional e mesmo internacional é na ficção.

As novelas da TVI têm alcançado alguns dos mais importantes prémios a nível internacional. E um dos motivos que levam a TVI a alcançar estes resultados deve-se não apenas à estrutura que tem montada como ao cuidado que tem para com os espectadores, abrindo-lhes caminho para uma comunicação próxima.

Qual a morada onde são gravadas as novelas da TVI?

Assim, se quiser enviar algum tipo de elogio, queixa ou denúncia, a respeito da ficção da TVI, saiba que existem caminhos próprios.

Você deve entrar em contacto com a Plural Entertainment, a produtora de conteúdos para a TVI, que fica na Quinta dos Melos 2670 – 630 Bucelas.

O telefone é o +351 21 968 91 00 e tem um custo de chamada para a rede fixa nacional.

Em alternativa, poderá enviar um email para [email protected] pluralportugal.pt.