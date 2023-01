Insólito Sandra Felgueiras fecha Jornal da TVI com percalço e torna-se viral Por

A jornalista Sandra Felgueiras foi protagonista de um momento insólito no fecho do espaço de notícias da TVI, no domingo à noite, ao ter um percalço que já se tornou viral, dado que se esqueceu de lançar uma notícia e fechou o Jornal das 8 mais cedo.

Já depois do comentário semanal de Paulo Portas com Lurdes Baeta, as imagens da transmissão mostravam no oráculo que se iria falar de “The Last Of Us”.

Trata-se de um videojogo para a “PlayStation” que inspirou uma série. Só que Sandra Felgueiras não deu conta de que ainda havia mais para mostrar aos espectadores da TVI e despediu-se.

“E termina assim este Jornal das 8, eu sou a Sandra Felgueiras e estarei de regresso amanhã [nesta segunda-feira] com o Exclusivo, o seu programa de investigação aqui na TVI. Desejo-lhe uma ótima semana, boa noite.”

Entrou a trilha sonora do Jornal das 8 da TVI, enquanto que a apresentadora das notícias sorria para a câmara.

De repente, e em pleno direto, eram lançados os oráculos com os nomes de quem tinha ajudado na colaboração deste espaço de notícias e Sandra Felgueiras olhava para o monitor, não evitando uma expressão de admiração.

Se desejar, pode ver o vídeo neste link, a partir dos 58:45.