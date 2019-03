Benfica Vídeo: Jonas emociona-se ao receber prémio na gala Cosme Damião Por

Pela quarta vez consecutiva, Jonas subiu ao palco na gala Cosme Damião para receber o prémio de futebolista do ano. O brasileiro emocionou-se, num pequeno discurso em que recordou o momento em que foi contratado pelos encarnados. “O Benfica deu-me a mão no meu momento mais delicado”, explicou.

Na hora de receber o troféu, o avançado brasileiro, que superou os nomeados Jardel, Grimaldo, Fejsa e Darlene Sousa, fez questão de agradecer aos encarnados por apostarem nele após o ‘esquecimento’ no Valência.

“Todos os anos que estive aqui foram vários os sentimentos, mas há um que vou levar para sempre. É a gratidão que tenho por este clube. No momento mais difícil que tive na minha vida, quando há quatro anos e meio estava no Valencia, desacreditado, sem perspetiva nenhuma e o Benfica estendeu a mão para mim”, afirmou.

Na Luz desde 2014, Jonas tornou-se no segundo melhor marcador estrangeiro do Benfica, com 136 golos em 174 jogos.

Veja o vídeo: