Local Emitido aviso amarelo para sete ilhas dos Açores devido à chuva Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje um aviso amarelo para sete ilhas do arquipélago dos Açores, devido à previsão de chuva, com a passagem de uma superfície frontal fria.

Em comunicado, a Proteção Civil regional informa que o mau tempo atinge o grupo Ocidental (Flores e Corvo) desde as 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e até às 00:00 de sábado.

O aviso amarelo é considerado o menos grave de uma escala de três e representa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O grupo Central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) vai estar também sob aviso amarelo, por causa da chuva, a partir das 21:00 locais de hoje e até às 09:00 de sábado.

Segundo a nota, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como a limpeza de sistemas de drenagem e cuidados na circulação.

De acordo com as autoridades, a não tomada de precauções pode “atrapalhar as forças de segurança ou fazer cair em buracos ocultados por lençóis de água”.

As autoridades recordam também que as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes e postes, em locais não pavimentados.