Desporto Vídeo: Jesus irritado com jornalistas. “Deviam apanhar o vírus” Por

Jorge Jesus não gostou da persistência dos jornalistas que o esperavam, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, nesta terça-feira.

O técnico foi ‘perseguido’ pelos repórteres de imagem e não escondeu a irritação.

“Larguem-me! Nem respeitam as pessoas. Deviam apanhar o vírus”, afirmou Jesus, captado pela TVI, enquanto seguia pelos corredores do aeroporto e era seguido pelos repórteres de imagem.

O técnico do Flamengo viajou para Portugal com alguns dos seus adjuntos. A exceção foi Mário Monteiro, que permaneceu no Brasil.

Jorge Jesus regressou a Portugal depois da paragem das competições. O treinador português ainda não renovou contrato com o Flamengo.

Veja o vídeo: