Insólito Vídeo: Homem passeia na asa de avião que ia descolar

Um homem foi detido num aeroporto de Las Vegas (EUA) por ter dado um passeio na asa de um Boeing 737NG Alaska Airlines, que estava prestes a descolar.

A partida do avião foi abortada depois do piloto ter reportado que um desconhecido se tinha aproximado.

O homem subiu para a asa, caminhou até à ponta e descalçou-se, tentando subir a ‘barbatana’, já na presença da polícia e de seguranças do aeroporto.

“Os pilotos notificaram a torre de controlo e foram contactadas as autoridades para deterem o indivíduo. Os passageiros e funcionários estão seguros e a trabalhar de perto com as autoridades para percebermos o que se passou”, adiantou a Alaska Airlines, em comunicado.

O homem acabaria por escorregar, caindo da asa. Foi detido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Veja as imagens.