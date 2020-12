Economia Terceira vaga terá “efeito muito mais contido na economia”, antecipa Centeno Por

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, defendeu que uma terceira vaga da pandemia de covid-19 terá “um efeito muito mais contido na economia”.

A antevisão foi feita com base num cenário em que a campanha de vacinação já esteja em curso.

“É expectável que, se uma terceira vaga suceder, toda esta aprendizagem, e num contexto em que já há vacinação, se possa esperar um efeito muito mais contido na economia”, afirmou Mário Centeno, na apresentação do Boletim Económico.

De acordo com as previsões do BdP, o Produto Interno Bruto (PIB) vai cair 8,1 por cento este ano, mas poderá crescer 3,9 por cento em 2021.

“Nós não divulgamos projeções trimestrais, mas nós temos uma recuperação gradual claramente mais a partir do segundo trimestre, da economia, em 2021, sendo que o que aqui está subjacente é precisamente alguma manutenção de medidas de contenção no primeiro trimestre de 2021 e depois, então, um retomar da atividade económica com mais intensidade a partir e incluindo o segundo trimestre”, explicou Centeno.