Nas Notícias “Pedro Nuno Santos fez de propósito, sabe que o preferido de Costa é Medina” Por

A polémica entre António Costa e Pedro Nuno Santos, a propósito da TAP, tem como verdadeira motivação a luta pelo poder no PS, segundo Camilo Lourenço.

“O Pedro Nuno Santos defende a ida ao Parlamento [do plano de reestruturação da TAP], o Governo diz que não. Tramou-se. Eu acho que Pedro Nuno Santos fez de propósito”, comentou.

Segundo Camilo Lourenço, foi uma manobra do ministro das Infraestruturas tendo já em vista a liderança do PS.

“Pedro Nuno Santos é candidato a suceder a António Costa. Qual é o problema? Está chateado porque sabe que António Costa está a favorecer Fernando Medina, que é o preferido”, argumentou, num vídeo para ‘A cor do dinheiro’.

Só que António Costa também está “profundamente chateado com Pedro Nuno Santos e quer penalizá-lo de toda a forma”, acrescentou o comentador.

Recorrendo à história do PSD, Camilo Lourenço considerou que o PS está a cometer um erro de grandes dimensões ao ‘deixar’ evoluir este diferendo.

“Lembra-se de Cavaco e Fernando Nogueira? Os líderes dos partidos não aprendem. Fernando Medina nunca poderá ser um bom líder do PS. Pedro Nuno Santos também não, mas é entre eles. Quer é posicionar-se na ‘pole position’ e vai somando erros. Já fez borrada com os comboios, fez agora com a TAP”, concluiu.