Vídeo: Ferry com 53 passageiros a bordo colide com cais em São Francisco

Um ferry que transportava 53 passageiros colidiu com o cais quando tentava atracar em São Francisco, Estados Unidos, esta sexta-feira. O incidente provocou dois feridos. Veja o vídeo.

De acordo com um responsável da Golden Gate Bridge, a empresa do ferry, as causas do acidente são ainda desconhecidas.

A imprensa norte-americana revela que os funcionários foram sujeitos a testes de álcool e drogas pelas autoridades locais.

Suspeita-se que se tenha tratado de um erro mecânico.

Embora não seja tão grave quando parece, o responsável esclareceu que o ferry e o cais sofreram alguns danos.

Dois passageiros ficaram feridos depois da colisão. Um outro apresentou queixas mas recusou atendimento médico.

