Vídeo: Deputado do Bloco ‘enfrenta’ corpo de intervenção em manifestação

Os estivadores têm estado em luta, em Setúbal, por causa das condições dos contratos de trabalho. Nesta quinta-feira, viveram-se momentos de tensão entre funcionários e corpo de intervenção da PSP com um deputado do Bloco de Esquerda, no caso José Soeiro, a ‘enfrentar’ o pelotão da PSP e a ser ‘encaminhado’ pelas forças policiais para um outro local da manifestação.