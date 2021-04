Nas Notícias “Uma peça que já tinha subido ao palco em Loures e que pariu um Chega” Por

A vontade de Suzana Garcia, candidata do PSD à Câmara da Amadora nas próximas autárquicas, de que “o Bloco de Esquerda seja exterminado” continua a gerar uma onda de repúdio nas redes sociais, perante o silêncio de Rui Rio.

O próprio Bloco, através do dirigente Fabian Figueiredo, já tinha condenado o “discurso de ódio” da candidata autárquicas, exigindo a Rio que tome “a única” medida possível: “Demitir Suzana Garcia”. Agora, foi a vez de um deputado socialista criticar o silêncio do PSD.

Nas redes sociais, André Pinotes Batista sustentou que as declarações de Suzana Garcia foram “infames”, mas “bastante eficazes”. O problema, de acordo com o socialista, é que os candidatos como Suzana Garcia vão acabar por “colonizar” o PSD, radicalizando-o à imagem do Chega.

Para reforçar a ideia, André Pinotes Batista lembrou que foi assim que André Ventura chegou ao Parlamento: ‘começou’ como vereador do PSD em Loures e depois criou o Chega, aproveitando o eleitorado descontente dos sociais-democratas.

“As declarações de Suzana Garcia sobre o Bloco de Esquerda são infames, proferidas com milimétrico propósito e, como se vê, bastante eficazes. Uma peça que já tinha subido ao palco em Loures e que pariu um Chega. Lamento, mas o PSD vai acabar colonizado por esta gente”, escreveu o deputado socialista, no Twitter.

A polémica rebentou ontem, quando Suzana Garcia, em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, afirmou: “Espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado”. De acordo com a concelhia do PSD da Amadora, “qualquer pessoa percebe que o que a candidata Suzana Garcia quer dizer é que deseja que o Bloco de Esquerda tenha uma pesada derrota eleitoral nas próximas eleições, com “qualquer outra interpretação (ainda por cima com recurso à extração de frases truncadas)” a ser “um exercício intelectual e politicamente desonesto”.

As declarações de Suzana Garcia sobre o @BlocoDeEsquerda são infames, proferidas com milimétrico propósito e, como se vê, bastante eficazes.



Uma peça que já tinha subido ao palco em Loures e que pariu um Chega.



Lamento, mas o @ppdpsd vai acabar colonizado por esta gente. — André Pinotes Batista (@aapbatista) April 29, 2021