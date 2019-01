Local Vídeo de detenção em Lisboa gera críticas nas redes e reação da PSP Por

Um homem foi detido neste domingo, no Largo do Chiado, em Lisboa, numa ação da PSP que foi filmada e divulgada nas redes sociais. Aquela autoridade rejeita acusações de racismo, justifica a detenção (o suspeito de tráfico de droga foi apanhado com liamba e haxixe) e garante que vai avaliar “procedimento” contra os autores do vídeo, “pelos crimes de publicidade e calúnia”.

A PSP reagiu em comunicado, nesta segunda-feira, às críticas de atuação racista, no caso de uma detenção filmada e divulgada na comunicação social e nas redes sociais.

“Uma patrulha da PSP da 1ª Divisão Policial do Comando Metropolitano de Lisboa, no exercício das suas funções, ontem, pelas 20h00, no Largo do Calhariz – Lisboa, visualizou um homem, de 22 anos de idade, desempregado, a abordar vários transeuntes na via pública, indiciando que lhes pretendia vender estupefacientes”, revela o comunicado.

As autoridades abordaram o homem, já no Largo do Chiado, e consideraram-no “suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefaciente”.

O homem “não foi colaborante, gritando que aquela abordagem era por motivações raciais, pedindo ajuda e que filmassem a situação”.

“Procurando sempre esquivar-se à ação policial, continuando a gritar e a procurar a ajuda de populares para que conseguisse evitar a revista e a detenção, houve a necessidade de utilização da força, projectando-o ao solo e, assim, materializar a detenção”, realça a PSP, num comunicado do comando distrital de Lisboa.

“Após revista, foram encontrados na posse do suspeito 17 pacotes de liamba e dois pedaços de haxixe, embalados e prontos para venda em pequenas doses, num quadro típico do crime de tráfico de droga”, assegura aquela força policial.

Residente em Oeiras, o arguido já tinha “antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefaciente e crimes contra o património”.

A detenção teve efeitos nas redes sociais, uma vez que foi filmada por turistas, que alegam, no vídeo, que houve motivações raciais.

“A PSP rejeita que a intervenção tenha tido qualquer motivação racial e não dispõe de dados que não corroborem que toda a atuação tenha sido legal e dentro dos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, bem como das regras do uso da força, salientando que continuará, naquele e noutros locais, a desenvolver a sua atividade de combate ao tráfico de estupefacientes e de garantia da segurança pública. A PSP vai comunicar ao Ministério Público o vídeo em questão, avaliando um eventual procedimento contra o seu(s) autor(es), pelos crimes de publicidade e calúnia”, conclui o comunicado.

Mais um caso de racismo em Portugal. "Sabem o que isto é? Racismo". Turistas filmam detenção violenta da PSP em Lisboa "Ele só estava a andar, pararam-no e disseram-lhe ‘tens um ar suspeito’", diz uma das mulheres. Publicado por Angola Records em Segunda-feira, 28 de janeiro de 2019