Mundo Vídeo: Cidade turca inundada devido às chuvas fortes

A cidade turística de Bodrum, junto ao mar Egeu, na Turquia, ficou com as ruas inundadas nos últimos dias, devido às fortes chuvadas. Veja o vídeo.

As imagens mostram um cenário assustador, com várias ruas inundadas devido às chuvas. Carros, caixotes do lixo e tudo aquilo que surja no caminho são levados pelas forças das águas.

As fortes tempestades tiveram início esta quinta-feira mas, de acordo com a imprensa local, têm aumentado de intensidade.

As ruas parecem verdadeiros lagos.

As imagens têm sido partilhadas nas redes sociais e tornaram-se virais. Os internautas apelam para que não existam vítimas.

Veja o vídeo.