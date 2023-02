Mundo Menino sírio publica vídeo soterrado nos escombros após terramoto Por

As equipas de resgate trabalham dia e noite na Turquia e na Síria para tentarem salvar os sobreviventes do terramoto que no início da semana abalou aquela região do mundo.

E entre destroços e escombros, um menino sírio soterrado conseguiu partilhar nas suas redes sociais um vídeo onde mostra a aflição que vive quem fica preso na sequência de uma catástrofe natural desta dimensão.

Abdulrahman Araj confessou não saber se conseguirá sobreviver ou ser salvo, relatando também que perto do local de onde enviou esta mensagem estão também familiares e vizinhos.

“Estou a gravar este vídeo e não sei se vou viver ou morrer. Agradeço a Deus por tudo”, disse Abdulrahman Araj com o rosto coberto de pó provocado pelas derrotadas na sequência do terramoto.

Abdulrahman Araj confessa que não tem palavras para descrever aquilo que se sente quando a terra foge dos pés.

“Eu vivi isso. Não sei como vos descrever essa sensação”, admite Abdulrahman Araj, concluindo que lhe faltam palavras para contar a experiência que tem vivido nos últimos dias.

“Não tenho palavras”, concluiu a gravação que fez na rede social Tik Tok.