Nas Notícias Em reunião secreta, Cavaco terá confessado temer nova crise Por

Cavaco Silva esteve numa reunião secreta, e com regras apertadas para os seus integrantes, onde falou sobre os medos que tem de nova crise económica e financeira no mundo. O antigo Presidente da República sentou-se à mesa com políticos e empresários nas chamadas ‘tertúlias de Marques Mendes’.

O encontro, que é já uma tradição mas cujas regras para nele participar são ‘apertadas’, decorreu na última quarta-feira e sabe-se agora que Cavaco Silva recusou falar sobre o cenário político nacional, nomeadamente sobre o PSD.

Porém, de acordo com fontes não identificadas pelo jornal Observador, o antigo chefe de Estado mencionou os medos e o impacto na economia e nas finanças que o Brexit ou as ideias de Donald Trump possam ter.

Com respeito ao livro de memórias de Cavaco Silva, que há poucas semanas deu que falar no país, não foram ‘passadas’ informações para o exterior, não se sabendo se o antigo chefe de Estado teceu considerações sobre a obra que fez correr ‘muita tinta’.

No encontro, que decorreu num restaurante no Campo Grande, em Lisboa, os participantes assumem sempre o compromisso de não divulgar o que lá dentro se debate nem atribuir citações.

Desta vez, porém, ficou-se a saber que Cavaco Silva abordou questões económicas e ‘torceu o nariz’ quanto ao futuro.

Marques Mendes é o organizador destes encontros que já contaram, por exemplo, de acordo com o Observador, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.