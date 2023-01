Mundo Autocarro afunda-se ao tentar entrar em ferry Por

Um autocarro com passageiros a bordo acabou por afundar-se num lago, na Turquia, no momento em que o condutor do veículo pesado de passageiros tentava entrar num ferry para fazer uma travessia.

As imagens de videovigilância captaram o momento em que se vê o autocarro a realizar as manobras para tentar entrar no barco de transporte de pessoas e bens, quando, a dado momento, se afunda, em Malatya, no leste da Turquia.

Também imagens do interior do autocarro foram publicadas por meios de comunicação internacionais e revelam o pânico que os passageiros e o condutor enfrentaram enquanto o autocarro estava a afundar-se.

De acordo com a imprensa turca, que cita declarações do governador local, não houve mortes a registar e em resultado do acidente três passageiros foram hospitalizados, não correndo risco de vida.