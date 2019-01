Local Vídeo: António Costa viaja de autocarro e surpreende lisboetas Por

O primeiro-ministro surpreendeu os lisboetas, nesta quinta-feira, quando apanhou um transporte público para se deslocar a uma Loja do Cidadão a fim de alterar a sua morada. O chefe de Governo fez-se acompanhar pela mulher e despertou a curiosidade de quem viajava no mesmo transporte público. Veja no vídeo.

Sentado numa das últimas filas do autocarro ao lado da mulher, António Costa dirigiu-se em transporte público para o Marques de Pombal.

O primeiro-ministro português viajou no autocarro 746 com destino ao Marquês de Pombal.

De acordo com a revista Sábado, Costa mudou-se recentemente de Fontanelas, em Sintra, e mora agora em Benfica, na Rua Cláudio Nunes, na capital.

Numa altura em que a popularidade do primeiro-ministro atingiu os indicadores mais baixos desde que assumiu a liderança do Executivo governamental, Costa mostra-se assim mais próximo da realidade portuguesa, com esta ação.

Em dezembro, de acordo com um estudo para o jornal de Negócios, António Costa atingiu um popularidade de “9,7 numa escala de 0 a 20”, sendo esta “a primeira negativa do líder socialista desde que assumiu a chefia do Governo”, de acordo com o que revelou, na altura, o Negócios.