Nas Notícias Vídeo: “André Ventura teve a resposta que devia por um campeão”, diz Catarina Martins Por

Catarina Martins criticou duramente a “proposta inqualificável” de André Ventura e lembrou que o deputado do Chega teve “a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma”.

No debate quinzenal, o primeiro após o fim do estado de emergência, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) arrasou a proposta de um plano de desconfinamento específico para a comunidade cigana apresentada por André Ventura.

“Às vezes, há uma linha ténue de mais entre ignorar para não visibilidade à atrocidade ou, pelo silêncio, consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas tendo em conta a sua origem étnica”, começou por explicar a bloquista.

Tal proposta teve “a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma”, com o deputado do Chega a reagir que “os futebolistas deveriam ter direitos limitados à opinião”, lembrou Catarina Martins.

“Ficamos a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente”, frisou a líder bloquista.

“No que disser respeito ao Bloco, fique certo de que as suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote de lixo, de onde nunca deviam ter saído”, reforçou.

Catarina Martins lembrou ainda outra polémica de André Ventura, o deputado que defendeu o regime de exclusividade e acumulou o salário de parlamentar com os de consultor e de comentador

“Lutarei pelo seu direito a ter opiniões sobre futebol, embora também vá lutar para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado”, declarou a coordenadora do BE.

“As nossas ideias nunca serão tão repugnantes como menores com marijuana ou humilhar as forças de segurança sempre que acontece alguma coisa. Os meus vencimentos nunca serão de alojamento local, nem serão de moradas fictícias no Parlamento, pode ter a certeza disso”, respondeu André Ventura.

Veja o vídeo com a intervenção de Catarina Martins.