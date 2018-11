Desporto Vídeo: A resposta de Conceição que orgulhou os portistas Por

Na ressaca de mais uma vitória na Liga dos Campeões, onde o FC Porto dá cartas, Sérgio Conceição foi confrontado com a ideia do tubarão, ausente num grupo equilibrado. Onde estava, afinal, o tubarão? A resposta do treinador portista conquistou os adeptos. E o vídeo dissemina-se, de partilha em partilha. Veja-o.

Onde estava, afinal, o tubarão do grupo D da Liga dos Campeões? A pergunta faz sentido, porque, o próprio treinador afirmara, aquando do sorteio, que não esperava facilidades. E observava os adversários com apreensão, dado o equilíbrio que previa.

A realidade foi bem diferente do que essas perspetivas e antevisões. É que o FC Porto dominou em toda a linha, somou 13 pontos em 15 possíveis e à quinta ronda já sabe que parte para os oitavos em primeiro lugar. Vai escapar, portanto, aos tubarões, no sorteio dessa fase.

Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv de Moscovo foram presas fáceis para um dragões talhado para a Champions.

