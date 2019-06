Nas Notícias Vem aí mais calor esta sexta-feira Por

O tempo nesta sexta-feira será de calor, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira da região Centro.

O vento soprará em geral fraco do quadrante oeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) de noroeste no litoral oeste e nas terras altas

a partir da tarde.

Pode formar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral Norte e Centro.

A previsão, assinada pela meteorologista Madalena Rodrigues, indica ainda uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.

O Porto terá temperaturas entre os 13 graus de mínima e os 23 de máxima, com Lisboa a variar entre os 16 e os 28.

Castelo Branco, Évora e Beja deverão atingir os 35 graus de máxima, com Bragança nos 34 e Santarém a chegar aos 32.

As mínimas mais baixas devem ser registadas em Braga e Guarda, com 11 graus.

Para as ilhas, o IPMA espera períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores e períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas, na Madeira.

As temperaturas devem variar entre os 21 e os 16 em Ponta Delgada e os 23 e os 19 graus no Funchal.