Baja TT Vindimas do Alentejo com 'oferta' de pneus

A Baja Tt Vindimas do Alentejo, prova da Taça de Portugal de Todo-o-Terreno que se disputa entre 6 e 8 de setembro em Beja, reserva uma agradável surpresa para os pilotos de SSV, motos ou quad que se inscreveram até 28 de junho.

Um acordo de parceria com a Easy Pneus permitiu à organização – o Clube de Karting e Automobilismo (CPKA) – promover um sorteio no qual os participantes se poderão habilitar a ganhar um jogo de pneus MAXXIS para a prova.

O sorteio será feito em direto via facebook a 29 de junho, após o qual será atribuído um jogo de pneus para cada categoria. Uma iniciativa que Humberto Silva, presidente do CPKA, considera como uma mais valia dando mais visibilidade à prova.

“Um dos pilotos das categorias SSV, Moto e Quad não vão ter que se preocupar com os pneus para a Baja TT Vindimas do Alentejo, pois terão a oportunidade de ganhar um jogo novinho em folha se fizerem a sua inscrição até dia 28 de junho. É uma excelente oportunidade a não perder”, referiu a propósito o organizador da Baja TT Vindimas do Alentejo.