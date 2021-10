Nas Notícias Veja os números do Euromilhões de hoje Por

A chave do Euromilhões de sexta-feira é já conhecida, numa noite em que o sorteio tem em jogo um jackpot de 30 milhões de euros. Veja os números e as estrelas premiados neste dia 22 de outubro de 2021.

Realizado há instantes, o sorteio do Euromilhões fez sair a chave formada pelos números 12, 17, 22, 33 e 39 e pelas estrelas 02 e 12.

As chaves do Euromilhões que são publicadas no PT Jornal são recolhidas através do acompanhamento de plataformas que acompanham o sorteio em direto.

No entanto, o leitor deve confirmar estas mesmas chaves nas plataformas oficiais da Santa Casa.