Mundo Caixas ‘sem pressas’ ajudam idosos a combater solidão Por

Uma rede de supermercados aderiu ao programa de combate à solidão lançado pelo Governo holandês e prometeu abrir 200 caixas ‘sem pressas’, para que os idosos possam conversar durante o tempo que precisarem.

A primeira “Kletskassa”, que significa algo como conversa-caixa, foi aberta pelos supermercados Jumbo em 2019, em Vlijmen. A ideia era combater a pressa da sociedade atual, a qual deixa alguns setores – como os idosos – ainda mais vulneráveis.

Noutros tempos, ir às compras era um ato social. Era frequente os clientes conhecerem um mínimo da vida e problemas dos lojistas e vice-versa. Agora, as compras são feitas em corrida e muitas vezes nem se olha para a placa com o nome da pessoa que nos atende na caixa de pagamento.

A “Kletskassa” aberta pelo Jumbo em 2019 foi um sucesso e agora o grupo vai abrir, até 2022, caixas semelhantes em 200 supermercados, ao abrigo do programa governamental “Um contra a solidão”.

O programa foi lançado pelo Ministério da Saúde para combater a solidão dos idosos. De acordo com um estudo local, os Países Baixos têm cerca de 1,3 milhões de pessoas com idade acima dos 75 anos, com metade a referir que regularmente sentem solidão.

Os funcionários da “Kletskassa” recebem formação específica para detetar sinais de solidão e são estimulados a ‘ficar na conversa’ com esses clientes.

“Queremos ajudar as pessoas a terem um contacto real, com o interesse genuíno dos operadores de caixa nos clientes”, explica a diretora criativa do Jumbo, Colette Cloosterman-van Eerd: “Como rede de supermercados, nós temos um papel central na sociedade. Este é um gesto pequeno, mas muito valioso, especialmente num mundo que se está a digitalizar e a ficar mais rápido. As nossas lojas são um importante ponto de encontro para muitas pessoas e queremos desempenhar um papel na redução da solidão”.

Para além da “Kletskassa”, o Jumbo prepara-se para lançar o “Canto da Conversa”, criando uma área dentro do supermercado onde as pessoas se podem encontrar para conversar, sem pressas.