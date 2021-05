Euromilhões Veja os números do Euromilhões de hoje Por

Foi já realizado o sorteio do Euromilhões de sexta-feira, referente ao dia 21 de maio de 2021. O concurso tem em jogo esta noite um jackpot no valor de 55 milhões de euros.

Há três sorteios consecutivos que ninguém acerta na combinação vencedora do Euromilhões. O prémio tem vindo a crescer, atingindo esta noite um jackpot de 55 milhões de euros, de acordo com os dados do departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Realizado o sorteio do Euromilhões, há instantes, a sorte ditou uma chave formada pelos números 02, 09, 13, 15 e 35 e pelas estrelas 03 e 10.

As chaves do Euromilhões que são publicadas no PT Jornal são recolhidas através do acompanhamento de plataformas que acompanham o sorteio em direto.

No entanto, o leitor deve confirmar estas mesmas chaves nas plataformas oficiais da Santa Casa.