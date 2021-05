Artigo patrocinado Goldenergy nomeada para os Prémios Marketeer Por

As votações para os Prémios Marketeer 2021 já começaram

Por mais um ano, este prémio homenageia as empresas de diferentes setores e que se destacaram ao longo do ano. Em 2021 a comercializadora de energia Goldenergy está nomeada na categoria “Energia” pelo trabalho desenvolvido com a marca.

Convém lembrar que o destino dos indicados aos Prémios Marketeer 2021 está nas mãos do público, pois são eles que escolherão as marcas com a melhor gestão de marca, estratégia e comunicação em Portugal ao longo do ano, em cada setor.

A Goldenergy, que já foi eleita pelo público como a marca nº 1 na Escolha do Consumidor na categoria “energias 100% renováveis”, precisa mais uma vez do apoio de todos os seus clientes que se identificam com os valores da marca e com a forma como a Goldenergy se apresenta.

Nesta nova edição, os Prémios Marketeer contam com um total de 32 categorias a serem votadas pelo público:

– Agências de Comunicação

– Agências de Meios

– Agências deBrandinge Publicidade

– Automóvel

– Banca

– Grande Distribuição

– Distribuição / Retalho

– Grandes Espaços Comerciais

– Eletrónica de Consumo

– Energia

– Eventos (Música e Entretenimento)

– Arte e Cultura

– Bebidas

– Grande Consumo Não Alimentar

– Grande Consumo Alimentar

– Jogos de Sorte

– TV – Media

– Rádio – Media

– Imprensa – Media

– Digital – Media

– Moda e Beleza

– Projetos de Restauração

– Produtos Farmacêuticos

– Saúde e Bem-Estar

– Seguros

– Telecomunicações

– Turismo

– Turismo Destino

– Companhias Aéreas

– Universidades e Estabelecimentos de Ensino

– Responsabilidade Social e Ambiental

– CorporateBrands

À semelhança dos anos anteriores, esta edição de 2021 dos Prémios Marketeer também contará com três prémios de atribuição direta: o Career Award, o Marketeer of the Year e o Big Fish.

Goldenergy, a aspirante na categoria “Energia”

A fornecedora de eletricidade 100% verde, Goldenergy, é uma das candidatas a ganhar a categoria “Energia” por ser uma empresa que, aos poucos e de forma consistente, tem crescido no mercado e ganhado notoriedade graças à sua visão e missão de posicionar sempre o bem-estar do consumidor, a proximidade e o ambiente no centro da sua estratégia.

Com muito empenho, a Goldenergy tem-se posicionado como uma marca líder em energias renováveis. Afinal, a empresa mantém-se fiel aos seus princípios desde o início: garante um serviço de qualidade e eficaz para o cliente ao mesmo tempo que protege o ambiente. Este conceito está claro em cada mensagem, ação e produto da Goldenergy, sendo o motivo do seu crescimento e de se ter tornado numa empresa de referência.

De facto, a Goldenergy enfatiza esse conceito no seu cartão de apresentação para os Prémios Marketeer 2021: “Se a Goldenergy fosse uma personagem não seria o imperador romano com a sua brilhante armadura. Nem sequer seria o típico campeão russo de mandíbula de aço e punhos de ferro. Nós somos os irredutíveis gauleses ou o Rocky Balboa derrubando Ivan Drago à base de trabalho, esforço e amor pela marca que somos, sempre com consciência ecológica. Isso transmite-se em cada mensagem, em cada vídeo e em cada spot”, garantem.

Além disso, nos últimos anos podemos constatar como a Goldenergy inovou de forma a conseguir um serviço mais próximo para as mais de 300.000 casas para as quais fornece eletricidade. A empresa mantém a ideia de que “a melhor estratégia de marketing é ter clientes satisfeitos”.

Prova da satisfação dos seus clientes é que eles próprios tornaram possível à Goldenergy ganhar o Prémio Escolha do Consumidor ’21. Agora o destino da empresa volta a estar nas mãos do público nesta nova edição dos Prémios Marketeer.

As votações para Prémios Marketeer 2021 começaram no último mês e ainda estão abertas até 31 de Maio.

Agora mais do que nunca, a Goldenergy precisa de todo o apoio para obter este prémio e continuar a crescer em direção a uma energia mais renovável e um serviço cada vez mais próximo aos seus clientes. Para votar na Goldenergy nos Prémios Marketeer 2021, basta carregar neste link.

