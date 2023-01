Nas Notícias Veja como deve preencher a declaração amigável em caso de acidente Por

Acidentes acontecem todos os dias nas estradas e é preciso acautelar direitos mas também saber quais são os deveres dos condutores.

Não raras vezes, os condutores envolvidos em acidentes acabam por assinar a Declaração Amigável de Acidente Automóvel (DAAA), vulgarmente denominada apenas por declaração amigável, que permite dar conhecimento às seguradoras sobre o ocorrido, detalham a sua versão de como tudo aconteceu e daí estabelecerem eventuais responsabilidades.

A declaração amigável é composta por duas folhas que ficam sobrepostas, de modo a que os condutores possam ficar com uma cópia.

Normalmente, os condutores devem ter pelo menos uma declaração amigável no carro para qualquer eventualidade, podendo pedir mais, de forma gratuita, na dependência da seguradora onde estabelece o seu contrato.

O que fazer em caso de acidente antes de assinar a declaração amigável?

Antes de assinar a declaração amigável é necessário reunir algumas condições em caso de acidente. Desde logo, deve certificar-se de que todos os envolvidos estão bem. Em caso de necessidade, acione o socorro.

Depois, fique calmo e em local seguro. Fale tranquilamente com o outro condutor ou outros condutores envolvidos. Seja cordial.

Depois, pegue na declaração amigável que vai preencher e saiba que se naquela altura tiver alguma dúvida, no verso tem todas as explicações que necessita.

Fique a saber que o preenchimento da declaração amigável é simples. Veja então o passo a passo do preenchimento da declaração amigável em caso de acidente.

1- Identificação do local

O começo do preenchimento da declaração amigável começa logo na parte superior. Deve indicar dados que permitam identificar o sinistro.

Coloque a data, hora e local do acidente. E se existirem feridos ou testemunhas, coloque também os seus nomes.

2 – Dados dos condutores e dos veículos

O passo seguinte passa por indicar algumas informações a respeito dos veículos, dos condutores, das seguradoras e do detentor do seguro. Sim, porque em muitos casos o condutor não é o detentor do seguro. Tome por exemplo o caso de veículos de empresa. O condutor habitual pode não ser o tomador de seguro.

Note que aqui deve escolher se é o veículo A ou B. É indiferente ser um ou outro. O importante é que seja coerente e faça a descrição de acordo com a letra que atribuir.

3 – O X nos veículos

Depois deve colocar um “X” em cada um dos veículos no local onde se deu o acidente. Se souber onde se deu o embate, assinale esse ponto. Assim, as companhias de seguro podem identificar mais rapidamente quem é o culpado e quem é o lesado.

Indique também danos visíveis nos veículos.

4 – Assine a declaração

Não se esqueça de assinar a declaração amigável para que ela tenha efeitos como tal. A assinatura fica na parte inferior da folha.

Tem ainda a possibilidade de acrescentar alguns dados ou comentários na zona onde diz observações.

Assim que estiver assinada, deve entregar ao outro condutor o duplicado da folha de declaração amigável.

Não se esqueça que tem até sete (7) dias após o sinistro para entregar o documento na sua seguradora para fazer a participação do acidente.

É fundamental sublinhar que a declaração amigável, como o próprio nome indica, apenas tem efeitos quando os envolvidos assinam. Se não existir entendimento, a melhor solução passa por chamar as autoridades ao local. Acione os meios policiais através do 112.

Veja a imagem e os passos detalhadamente

1 – Data e hora do acidente; 2 – Local do acidente; 3 – Feridos; 4 – Eventuais danos materiais; 5 – Dados de testemunhas, se existirem; 6 – Nome do segurado, que pode não ser o condutor do veículo; 7 – Informações do veículo; 8 – Dados da seguradora e o número da apólice; 9 – Informações do condutor; 10 – Ponto onde se deu o embate entre os veículos; 11 – Danos visíveis; 12 – Circunstâncias em que se deu o acidente; 13 – Desenho/croqui de como se deu o acidente; 14 – Observações que ambos os condutores podem fazer e 15 – Assinaturas dos condutores.