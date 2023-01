Nas Notícias Farto de chuva? Prepare-se para o sol e o bom tempo Por

Os últimos tempos têm sido marcados por um cinzento no céu, uma chuva persistente a cair e frio de rachar. Mas ainda que as temperaturas continuem baixas, nos próximos dias, até porque estamos na altura ‘delas’, como é comum dizer-se, a chuva vai dar algumas ‘tréguas’ e o sol está de regresso em breve.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a próxima semana volta a ter sol a brilhar na generalidade do país continental, com as temperaturas máximas a chegarem aos 14 graus em Lisboa e no Porto, ainda que na região portuense seja maior a nebulosidade prevista do que na capital.

Também cidades como Coimbra, Aveiro, Braga, Santarém, Bragança, Castelo Branco ou Setúbal vão registar melhorias no estado do tempo nos próximos dias. Mas tenha atenção que com o cair da noite os termómetros tendem a registar quedas também.

Assim, quando o sol ‘se for’, volte para casa e mantenha-se bem quente.

Quanto às ilhas, a Madeira continua sem chuva e as temperaturas a rondarem os 21 graus de máxima e 16 de temperatura mínima na zona do Funchal.

Nos Açores, em Ponta Delgada, também não há previsão de chuva para os próximos dias. Mas o caso já muda de figura, por exemplo, para a zona do Pico, onde estão previstos aguaceiros, tal como na Terceira em Angra do Heroísmo.

Ideias para aproveitar o bom tempo

Como as condições meteorológicas vão dar ‘tréguas’ será possível sair de casa para realizar algumas tarefas que, com chuva e vento forte, ficam dificultadas.

Assim, deixamos algumas dicas para aproveitar o bom tempo como dar alguns passeios pela rua, mas não só.

Se quiser dar umas caminhadas, faço-o, mas sempre em segurança. Até temos algumas dicas e conselhos para que a sua caminhada seja muito agradável e prazerosa.

Aproveite alguns também jardins para apanhar sol. A vitamina D é essencial para o bem-estar das pessoas e ajuda o seu sistema no equilíbrio mental e corporal.

O sol espanta o cansaço e dá energia às pessoas para enfrentar os desafios do quotidiano. Por isso, não fique em casa quando o estado do tempo convida a uma saída.

E se tiver um animal de estimação leve-o consigo, afinal, ele também tem direito a sair das quatro paredes em que, tal como as pessoas, tem estado colocado nestes tempos de chuva e frio dos últimos meses.

Saia de casa e aproveite a vida. E se quiser, convide amigos e família para colocar a conversa em dia ao ar livre.

Pelo caminho, aprecie a beleza da sua região. E para os mais pequenos há sempre um parque infantil por perto para que a diversão seja muita.