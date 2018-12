Nas Notícias Veja a previsão do tempo para terça-feira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa “períodos de céu muito nublado por nuvens altas” numa terça-feira que será marcada por uma “pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro” e uma “pequena subida da temperatura máxima”, que deverá ser sentida na generalidade do território continental e também na Madeira. Nos Açores deverá chover.

De acordo com os especialistas do tempo, num dia sem chuva na generalidade do território continental, as temperaturas máximas vão rondar o 19 graus no Porto, 16 em Lisboa e 20 em Faro.

Já as temperaturas mínimas vão rondar os 11 graus na Invicta e em Faro e oito em Lisboa.

A localidade mais fria, nesta terça-feira, será Setúbal onde os termómetros devem rondar os quatro graus de mínima.

Os Açores, que têm estado em alerta por causa do vento, podem esperar uma terça-feira com “períodos de céu muito nublado” e “aguaceiros fracos”, com as temperaturas a rondarem os 18 graus de máxima e 14 de mínima.

Quanto à Madeira poderá esperar “períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas a partir da tarde” e uma “pequena subida de temperatura”, com os termómetros a oscilarem entre os 24 graus de máxima e 17 de temperatura mínima.