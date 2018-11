Nas Notícias Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira Por

A previsão do estado do tempo indica que será uma sexta-feira com “possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir do início da tarde, em especial nas regiões do interior” do continente. Nas ilhas também deverá chover.

De norte a sul do país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera “períodos de céu muito nublado” e “possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir do início da tarde”, neste caso “em especial nas regiões do interior”.

Se no continente a chuva poderá cair sob a forma de aguaceiros, nos Açores deverá ser em “por vezes forte na madrugada e inicio da manhã, passando a aguaceiros”, acompanhados de uma “descida da temperatura do ar”.

Na Madeira os períodos de chuva vão passar a “aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas até ao início da manhã”, sendo que será de maior intensidade “no final do dia”.

O IPMA coloca o grupo ocidental sob aviso vermelho por causa da agitação marítima.

Quanto às temperaturas, as máximas vão ser de 21 no Porto e em Faro e de 18 em Lisboa.

Já a temperatura mínima rondará os 14 graus na Invicta, 12 na capital e 15 em Faro.

Com o final de semana a chegar, a temperatura máxima em Ponta Delgada chega aos 20 graus, sendo que a mínima será de 13 graus, enquanto que no Funchal vai oscilar entre 22 de máxima e 16 de temperatura mínima.