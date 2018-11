Motores Daniel Nunes a um passo do título Por

Daniel Nunes e Rui Raimundo disputam a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis e da Peugeot Rally Cup Ibérica com ambições de vitória.

No Rali Casinos do Algarve a dupla da Inside Motor tem a oportunidade de garantir o título nacional de duas rodas motrizes e ao mesmo tempo somar mais um êxito.

O cetro está a apenas um pequeno passo, já que depois da prova anterior Nunes ficou apenas a 1,7 pontos do cetro, como resultado de duas vitórias e cinco pódios em seis provas disputadas. E se as duas rodas motrizes e a categoria RC4 são os principais objetivos do piloto de Viseu, um êxito na competição da Peugeot Portugal e Espanha consagrada aos 208 R2 também está no horizonte.

“Para o Rali Casinos do Algarve vamos com o nosso foco em duas competições, o campeonato nacional de duas rodas motrizes e ainda no troféu Peugeot. Nas duas rodas motrizes queremos o pódio para consolidar a época de bons resultados e festejar o título. Temos a noção que é um rali rápido, traiçoeiro e que não podemos correr riscos”, afirma Daniel Nunes.

Assim o piloto da Inside Motor promete algumas cautelas: “Vamos apostar numa prova em que vamos estar concentrados, sem pressões, e também aproveitar para nos divertir-nos e desfrutar do carro e do rali. Na Peugeot Rally Cup Ibérica temos as consciência que os nossos adversários vão estar muito fortes devido a estar em jogo o título no troféu”.

“Gostávamos de impor um ritmo forte de modo a acompanhá-los, mas temos que nos centrar naquilo que foi até ao momento o nosso objetivo, o ‘Nacional’, mas mesmo assim penso que um lugar no top cinco ou mesmo no top três é possível de alcançar”, remata Daniel Nunes.