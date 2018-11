Nas Notícias Veja a previsão do tempo para este sábado Por

A previsão do tempo indica que será um sábado com “possibilidade de aguaceiros fracos”, sobretudo “no Minho e Douro Litoral, sendo pouco nublado no sul”. Nos Açores são esperados “períodos de chuva”, enquanto que na Madeira também deverá chover ainda que sob a forma de “aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até meio da manhã”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa também uma “pequena descida da temperatura mínima” na generalidade do território continental, sendo que estas vão rondar os nove graus no Porto e em Faro e sete em Lisboa.

Quanto ao resto do país, as mínimas vão rondar os dois graus na Guarda e três em Bragança e Castelo Branco.

Nas ilhas as temperaturas vão oscilar entre uma máxima de 21 graus no Funchal e uma mínima de 18, sendo que a mínima será igual em Ponta Delgada, enquanto que a máxima deverá ser de 20 graus.

Neste sábado, as máximas no continente vão ser de 15 graus no Porto, 14 em Lisboa e 18 em Faro.

O IPMA revela ainda que também deverá estar um tempo favorável à “formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior norte e centro”.