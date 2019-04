Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão do tempo para esta terça-feira, dia 23 de abril, mostra um dia com aguaceiros, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada no continente, além de uma descida da temperatura. Para as ilhas, é esperado um cenário com muitas nuvens e possibilidade de aguaceiros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira será de céu geralmente muito nublado e com aguaceiros, mais intensos no litoral norte e centro, podendo ser de granizo e acompanhados por trovoada.

As especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes antecipam queda de neve acima dos mil metros nas regiões norte e centro, bem como a formação de gelo em alguns locais dessas regiões.

As temperaturas deverão registar uma pequena descida, com os termómetros a mostrarem valores entre os 13 e os oito graus para o Porto e os 15 e os oito para Lisboa.

Faro será a zona mais quente do país, com uma temperatura máxima que poderá chegar aos 17 graus. Pelo contrário, a previsão de dois graus de mínima fazem da Guarda a região mais fria.

Em relação às ilhas, o IPMA espera um dia com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de aguaceiros.

Ponta Delgada deverá registar temperaturas entre os 17 e os 13 graus, enquanto no Funchal o mercúrio pode oscilar entre os 21 graus de máxima e os 15 de mínima.