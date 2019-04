Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia com céu geralmente nublado e períodos de chuva fraca, especialmente nas regiões Norte e Centro. Para as ilhas, é esperado um cenário idêntico, com aguaceiros fracos a serem antecipados para os Açores e Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir do fim da manhã.

A especialista Paula Leitão antecipa ainda períodos de chuva nas regiões norte e centro, estendendo-se até ao Alentejo e passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do fim da manhã.

De resto, é prevista uma descida da temperatura que poderá colocar o mercúrio entre os 16 e os 11 graus para o Porto e os 18 e 12 para Lisboa.

Faro será a zona mais quente do país, com uma temperatura máxima que pode chegar aos 23 graus. A mínima de cinco graus faz da Guarda a região mais fria.

Em relação às ilhas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera um dia com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, tanto para a Madeira como para os Açores.

São esperadas temperaturas entre os 17 e os 12 graus para Ponta Delgada e os 21 e 15 graus para o Funchal.